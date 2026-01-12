Защита российского археолога Бутягина просила изменить меру пресечения

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Адвокат предоставил доказательства, что у ученого есть жилье и официальный почтовый адрес в Польше на время разбирательства.

Сторона защиты российского археолога Александра Бутягина просила изменить меру пресечения для ученого, однако Окружной суд Варшавы постановил оставить его под стражей. Об этом сообщили близкие сотрудника Эрмитажа в Telegram-канале.

«Защита просила изменить меру пресечения, чтобы Александр мог жить в нормальных условиях и не оставаться в СИЗО. В суд были представлены поручительные письма от европейских коллег Александра, подтверждающие, что в случае освобождения он будет добросовестно соблюдать все условия, установленные судом», — говорится в сообщении.

Кроме того, адвокат Адам Доманьский предоставил доказательства, что у Бутягина есть жилье и официальный почтовый адрес в Польше на время разбирательства. Однако суд принял решение оставить археолога под стражей.

«В течение семи дней защита подаст апелляцию в Апелляционный суд. Помимо официального адреса и имеющихся поручительных писем, в апелляции будут представлены дополнительные поручительные письма», — сообщили близкие ученого.

Также адвокат просил перенести слушание по экстрадиции, назначенное на 15 января, но в удовлетворении ходатайства отказали.

Известного российского ученого, представителя Эрмитажа Бутягина задержали в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за незаконные археологические раскопки в Крыму. Из данных окружной прокуратуры Варшавы следует, что научному сотруднику в случае экстрадиции на Украину грозит до десяти лет лишения свободы.

Александр Бутягин — автор многочисленных научных публикаций, часть из которых также посвящена античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа отмечено, что он занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем археологической комиссии музея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд в Варшаве продлил арест Александру Бутягину до 4 марта. По словам адвоката Бутягина Адама Доманьского, состояние здоровья его подзащитного пока не внушает опасений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.