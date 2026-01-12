Умерла бразильская актриса Титина Медейрос

Фото: Instagram*/titinamedeiros

Звезда сериала «Закон любви» скончалась 11 января из-за осложнений, вызванных онкологическим заболеванием.

Бразильская актриса Титина Медейрос, известная по ролям в телесериалах «Закон любви» и «Полное очарование», ушла из жизни в возрасте 48 лет. О ее смерти сообщил супруг — актер Сезар Феррарио, с которым Медейрос прожила в браке более 20 лет.

«С тяжелым сердцем и большой тоской сообщаю, что Титина покинула этот план. Боль расставания глубока, но моя жена всегда была светом и радостью. Она живет в своих работах и в любви, которую распространяла», — написал Сезар в личном блоге.

Медейрос скончалась 11 января в штате Рио-Гранде-ду-Норте из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы.

Титина Медейрос родилась 1 сентября 1977 года в городе Куррайс-Новуш, штат Рио-Гранде-ду-Норте. С подросткового возраста она выступала на театральной сцене, играя в труппе «Клоуны Шекспира».

Широкую известность актрисе принесли работы в кино и на телевидении. Она снималась в проектах «Полное очарование», «Закон любви», «Идеальная любовь» и других.

Последним появлением Медейрос на экране стала роль светской львицы в сериале «Ранчо в глубинке», вышедшем в 2024 году.

