Российский миллиардер и модель состоят в отношениях с 2014 года. У пары две дочери.

Российский миллиардер Владислав Доронин появился на ковровой дорожке «Золотого глобуса — 2026» в компании модели Кристины Романовой. Церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе, в отеле «Беверли Хилтон».

Модель выбрала для мероприятия роскошное платье в пол из атласа цвета шампань, которое она надела без бюстгальтера. Из украшений Кристина надела серьги с бриллиантами, браслет и несколько колец. Бизнесмен был в строгом классическом костюме черного цвета.

Доронин и Романова состоят в отношениях с 2014 года. В 2016 году модель подарила возлюбленному дочь Жасмин. В 2019-м в семье Кристины и Владислава вновь произошло пополнение: модель родила вторую дочь, которую назвали Александрой. При этом официальных данных об их свадьбе нет.

До отношений с Кристиной Владислав был женат на Екатерине Дорониной, у них есть дочь Екатерина. После развода с супругой он несколько лет встречался с британской топ-моделью Наоми Кэмпбелл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о победителях премии «Золотой глобус — 2026». Награда за лучшую женскую роль второго плана досталась Тияне Тейлор («Битва за битвой»). Свою пламенную речь актриса завершила трогательными словами. Лучшая мужская роль второго плана — Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»). Хотя многие ожидали, что награду получит один из номинантов из фильма «Битва за битвой» — Шон Пенн или Бенисио Дель Торо.

