Рютте назвал удар «Орешником» сигналом НАТО отказаться от поддержки Киева

Генсек Североатлантического альянса заявил, что Россия, применяя новейшие ракетные системы, пытается оказать давление на Запад.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал недавние удары российских войск по военным объектам на территории Украины, расценив их как политический сигнал. Об этом сообщил канал Sky TG24.

По словам Рютте, применение Россией новейшей ракетной системы «Орешник» является попыткой оказать давление на Организацию Североатлантического договора.

Генсек НАТО назвал этот удар сигналом отказаться от военной поддержки Киева, полагая, что Москва стремится таким образом заставить Запад прекратить помощь Украине.

Ранее 12 января Министерство обороны России сообщило, что ударом «Орешника» был выведен из строя Львовский авиаремонтный завод, где, по данным ведомства, производили беспилотники и ремонтировали авиатехнику ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что все заявленные цели, включая объекты энергетики и ВПК, были успешно поражены.

