Сугробы в центре Москвы превратились в «горную цепь»

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Вслед за обильными осадками столицу ждут крещенские морозы.

В первый день после праздников жителям Петербурга пришлось пройти непростой квест, чтобы добраться до работы. Циклон «Фрэнсис» принес в регион рекордные осадки. Дороги и улицы превратились в настоящие полосы препятствий. Машины оказались в снежном плену. А к остановкам общественного транспорта выстроились огромные очереди.

«К началу первого после праздников рабочего дня не все дорожки и тротуары оказались очищены от снега. И чтобы добраться на работу, не лишним было бы прихватить с собой лопату», — отметил корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Кстати, по данным маркетплейсов, продажи лопат в каникулы взлетели в девять раз. Одно из самых трудных препятствий — кучи снега на границе проезжей части и тротуаров. Их коммунальщики убирают в последнюю очередь. Поэтому оставить машину даже в зоне платной парковки очень непросто.

Основной удар на себя приняла Москва. Столько снега в столице не видели давно. Его не успевали вывозить, а в центре даже превратили одну из улиц в один большой сугроб. И это не предел, там сейчас готовятся к новому удару непогоды. Из заснеженной столицы — корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Снегопады последних праздничных дней стали самыми мощными за последние полвека. В столице выпало больше 35 сантиметров осадков. Первый рабочий снега только добавил.

«На эту улицу в самом центре Москвы такое ощущение, что сошла целая лавина. Забраться сюда не просто. На всем протяжении дорога скрыта под плотным слоем снега. Высота сугробов достигает нескольких метров. Вот второй этаж здания, а там внизу дорожные знаки. И эта гряда еще делает поворот, и там в конце ее только начинают разгребать снегоуборщики», — показал корреспондент.

Снежная «горная цепь» сразу превратилась в местную достопримечательность. Сюда приходят десятки людей, чтобы сделать фото.

Нерадостно автовладельцам. Приходится долго откапывать машину, а потом буксовать в снежной каше. Место на парковке — на вес золота и, покидая его, водители ставят таблички и раскладывают под колеса ловушки с шурупами.

Снега выпало так много, что коммунальные службы просто не успевают убирать. По прогнозам, такого сильного снегопада уже не будет, и пока все не вывезли, этим пользуются дети и взрослые, например, строят лабиринты в сугробах.

И в целом прогноз на оставшуюся зиму у синоптиков весьма снежный. Придется запастись лопатами.

«В выходные усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. Морозы окрепнут: в субботу до минус 13-18, в воскресенье до минус 18-23», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На ближайшие дни погода даст коммунальщикам передышку, чтобы успеть вывезти снег на снегоплавильные станции, а горожан проверит настоящими крещенскими морозами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.