До 13 января Украина должна выплатить МВФ долг почти в 180 миллионов долларов

Киев будет расплачиваться с фондом как минимум до 2030 года.

У Украины осталось меньше суток, чтобы погасить долг в размере 179,6 миллиона долларов Международному валютному фонду (МВФ). Об этом говорится на сайте организации.

По графику, 12 января страна должна вернуть МВФ 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR — расчетная единица фонда), что равно 179 648 332, 9 доллара. Всего в 2026 году Украина обязана вернуть 2 858 914 813,37 доллара с учетом процентов.

Однако это не все деньги, которые Киев должен фонду. В 2027 году он обязан вернуть МВФ 1,9 миллиарда долларов, в 2028-м — 1,4 миллиарда долларов, в 2029-м — 2,3 миллиарда долларов, а в 2030 году — около 2,28 миллиарда долларов.

С 2023 года Украина получила от организации в рамках программы расширенного кредитования EFF около 11,45 миллиарда долларов. К 2027 году сумма увеличится до 15,6 миллиарда долларов.

