Мужчина пожертвовал тело науке, но его останки продали по частям на черном рынке

Голова была найдена на одном из складов.

Жительница США заявила, что тело ее отца, которое он при жизни согласился передать «для медицинских исследований», расчленили и распродали по частям. Об этом сообщило издание Mirror.

Отец женщины умер от рака в 56 лет. Незадолго до смерти с ним связалась частная компания, предложив пожертвовать тело для обучения врачей проведению ортопедических операций. Семье пообещали, что все неиспользованные останки будут кремированы, а прах бесплатно вернут родственникам.

«Его глаза загорелись. Он рассматривал это как облегчение бремени для своей семьи. Пожертвование своего тела было последним бескорыстным поступком, который он мог сделать», — рассказала дочь мужчины.

Через несколько месяцев после смерти женщине позвонили из полиции и сообщили, что на одном из складов нашли голову ее отца — среди более чем сотни других человеческих останков. По словам следователей, тела расчленяли «грубыми режущими инструментами», предположительно бензопилой, а части тел продавали разным покупателям.

Женщина заявила, что семья никогда бы не дала согласие на подобное, если бы знала, что речь идет о коммерческой перепродаже останков. По ее словам, отец рассчитывал помочь науке и избавить близких от расходов, а не стать частью «торговли телами».

«Я была в полном отчаянии. Мы бы ни за что не согласились, если бы они хоть что-то сказали о продаже частей тела — ни за что. Мой отец совсем не этого хотел», — поделилась она.

Практика на грани закона

Как отметило Reuters, в США существует практически нерегулируемый рынок так называемого «анатомического донорства для исследований». В отличие от трансплантации органов — строго контролируемой федеральным законодательством, — продажа человеческих тел и их частей для образовательных и исследовательских целей на федеральном уровне почти не регулируется.

Посредники, работающие в этой сфере, называют себя «банками тканей, не предназначенных для трансплантации». Формально продажа органов для пересадки запрещена, однако перепродажа трупов и фрагментов тел для обучения или экспериментов остается законной во многих штатах.

По данным Reuters, лишь немногие штаты ввели жесткие правила контроля. В большинстве случаев практически любой человек или компания могут принимать, препарировать и продавать человеческие останки, не имея медицинского образования или лицензии.

Полная анархия

Эксперты сравнили ситуацию с практиками прошлого. Анджела МакАртур, руководитель программы донорства в University of Minnesota, заявила, что нынешняя система напоминает эпоху расхитителей могил.

По ее словам, семьи часто искренне верят, что делают благородный вклад в науку, но на деле становятся частью коммерческого рынка, о существовании которого им никто не сообщает.

