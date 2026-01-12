Катя IOWA: я хотела бы жить в доме, а не в квартире

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица планирует поселиться за городом.

Певица Катя IOWA призналась, что дом ее мечты — максимально странное место. Об этом артистка заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на закрытом Рождественском коктейле Андрея Малахова в галерее ADEL.

Певица рассказала, что она всегда сохраняет фотографии квартир, наполненных с помощью творчества. Ее привлекают, в том числе, винтовые лестницы, с которых можно спускаться как с горки в Диснейленде.

«У меня очень много сохраненок и написано: „Дом моей мечты“», — отметила артистка.

В будущем IOWA хотела бы вместе с мужем и сыном жить не в квартире, а в доме. При этом там обязательно будет пространство для каждого. Исполнительница хитов «Улыбайся» и «Маршрутка» пояснила: в таком месте можно было бы не только спокойно порисовать, но и устроить незабываемую вечеринку для друзей.

«Я уже не вижу наш дом как место только для семьи, потому что у нас постоянно проходной двор. Поэтому я хочу такой замок: половина своя, а половина для людей, которые приходят в гости», — подытожила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что IOWA поздравила россиян с Новым 2026 годом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.