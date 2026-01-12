Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации 12 января.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило 12 января, что Вооруженные силы России освободили Новобойковское в Запорожской области.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Новобойковское Запорожской области», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Российской Федерации сообщило 11 января, что российская армия освободила село Белогорье, расположенное в Запорожской области.

Кроме того, российские вооруженные силы нанесли ущерб подразделениям боевиков ВСУ и территориальной обороны в Орехове, Кирово, Юровке Запорожской области и Садовом Херсонской области. В ходе операции были ликвидированы до 75 украинских боевиков, уничтожена одна боевая машина пехоты, 21 автомобиль, артиллерийская установка, реактивная система залпового огня и два склада с боеприпасами.

Также сообщалось, что Российские оперативно-тактические самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 разных районах.

