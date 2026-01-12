Госавтоинспекция подсчитала количество ДТП за новогодние праздники

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В авариях пострадали 3515 человек.

В период с 1 по 11 января 2026 года в России, по предварительным данным, произошло 2329 ДТП, в которых погибли 348 и пострадали 3515 человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции (ГАИ).

Известно, что за праздничный период 527 аварий зафиксировали с участием пешеходов. В них погибли 59 человек, включая одного ребенка. Травмы различной степени тяжести получили 503 человека, среди которых 75 несовершеннолетних.

Согласно данным ГАИ, 119 ДТП произошло с участием автобусов, в результате чего погибли девять человек. Медицинская помощь потребовалась 209 участникам дорожного движения, включая 12 детей. Причиной 52 ДТП с участием автобусов стали нарушения правил дорожного движения со стороны их водителей.

Одна из основных причин ДТП в новогодние праздники — управление автомобилем в пьяном виде. В России произошло 162 аварии, участниками которых стали нетрезвые водители. В результате подобных ДТП погибли 12 человек, а еще 226, среди которых 27 детей, пострадали.

«За первые 11 дней наступившего года с участием несовершеннолетних на российских дорогах произошло 371 ДТП, в результате которых 20 детей погибли, 461 ребенок в возрасте до 16 лет получил травмы. Девятнадцать из погибших юных участников дорожного движения являлись пассажирами транспортных средств», — говорится в публикации Госавтоинспекции.

В ГАИ призвали автомобилистов пересмотреть манеру вождения, обращая внимание на погодные условия, а также быть внимательными и предельно осторожными на дороге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали четыре человека, двое из них — дети. Трое пострадавших после осмотра медиками скорой помощи отказались от госпитализации. Одного человека доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. Инцидент произошел на Ильинском шоссе.

