The Guardian: для стильных образов в офис можно поискать вещи в секонд-хендах

Рабочий гардероб — это не про бренды и не про строгие правила.

Начался новый год, январские выходные прошли, многие вышли на работу. Поэтому один из самых частых запросов стал: как выглядеть уместно и красиво в офисе, не тратя на одежду половину зарплаты. О трендах дресс-кода рассказало издание The Guardian.

Делайте ставку на базу, а не на количество

Стилист по подбору гардероба Саманта Элиз советует начинать не с трендов, а с качественных «скоб» — вещей, которые держат весь образ. Речь идет о черных брюках, плаще, простой юбке или хорошем жакете.

По ее словам, такие вещи можно носить без дополнительных украшений, и именно они создают надежный фундамент гардероба. Качество проще всего определить на ощупь: плотная ткань, вес и фактура чаще всего выдают хорошую вещь еще до примерки.

Офис — не значит скучно

Рабочая одежда не обязана состоять из бежевых юбок-карандашей и безликих костюмов. Даже при ограниченном бюджете можно выглядеть профессионально и при этом «живым».

Стилист советует искать элементы, которые отражают характер человека: узоры, необычные цвета, нестандартные силуэты. Например, удлиненные футболки с рукавом ниже локтя, кюлоты или интересные пропорции могут выглядеть уместно даже в офисе со строгим дресс-кодом.

Секонд-хенд вместо переплаты за бренд

При подборе более эффектных вещей Элиз рекомендует не гнаться за дизайнерскими брендами. По ее мнению, нет смысла переплачивать кучу денег за простую полосатую рубашку, если визуально она ничем не отличается от более дешевой версии из секонд-хенда.

Магазины перепродажи вроде позволяют находить интересные вещи, не разоряясь, и при этом не засорять гардероб однотипной одеждой, к которой потом не находится подходящей пары.

Пересмотрите то, что уже есть

Один из самых недооцененных способов обновить рабочий стиль — взглянуть на собственный шкаф свежим взглядом. Стилист советует искать вдохновение на Pinterest и пробовать новые сочетания из уже знакомых вещей.

Многослойность — простой и бесплатный прием: свитер, небрежно завязанный на плечах, блейзер, подчеркнутый ремнем на талии, или неожиданные сочетания фактур могут полностью изменить образ без похода в магазин.

Рабочий гардероб — это не про дорогие бренды и не про строгие правила. Это про баланс между комфортом, уместностью и личным стилем. Если вкладываться в базу, не бояться секонд-хендов и экспериментировать с тем, что уже есть, можно выглядеть уверенно и современно. И при этом не жить в режиме «работать только на одежду».

