Неделя вместо вечности: сколько Долина может тянуть с передачей ключей

Лариса Долина не сможет долго уклоняться от передачи ключей без последствий

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исполнительное производство живет по собственному таймеру — и он явно не рассчитан на долгие паузы.

Уклоняться от передачи ключей без последствий народная артистка России Лариса Долина сможет крайне непродолжительное время. Об этом рассказал юрист Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

Закон предусматривает четкую и довольно жесткую последовательность действий в рамках исполнительного производства. Сначала судебные приставы устанавливают короткий срок для добровольного исполнения решения суда — как правило, это всего несколько дней. Если за это время требования не выполнят, наложат административный штраф. При дальнейшем игнорировании возможен повторный штраф уже в увеличенном размере, после чего приставы переходят к принудительному исполнению судебного акта.

Важно, что отсутствие должника или его отъезд не останавливают процедуру: исполнительное производство не «зависает» и продолжается независимо от личного участия стороны. Параллельно могут возникать денежные требования — за неосновательное пользование квартирой, убытки и просрочку исполнения решения суда.

Ранее представители Полины Лурье заявляли, что не планируют прибегать к помощи приставов, а позже сообщалось, что жилье фактически освобождено. Однако попытка передать ключи сорвалась из-за отсутствия полномочий у представителя певицы, после чего доступ в дом ограничили. Окончательно спор завершил Верховный суд, признав право собственности за Полиной Лурье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.