Отпуск не спасет: какие последствия ждут Долину за игнорирование решения суда

Даже если ключи не переданы, закон допускает сценарий, при котором новая владелица получит жилье без участия бывшей хозяйки.

Сам по себе отъезд народной артистки Ларисы Долиной не является нарушением закона. Проблема возникает в момент, когда не исполняется вступившее в силу судебное решение. Об этом рассказал юрист Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

После того как Верховный суд Российской Федерации признал право собственности на квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье, у прежней владелицы прекратилось право пользования жилым помещением, а наличие ключей больше не имеет юридического значения.

По словам Жорина, стандартный алгоритм в подобных ситуациях предполагает предъявление исполнительного листа и активное сопровождение исполнительного производства. При этом добровольная передача ключей не является обязательной: если этого не происходит, судебные приставы вправе вскрыть квартиру, заменить замки и оформить акт передачи объекта собственнику. Далее у новой владелицы появляется право требовать компенсацию за неосновательное пользование жильем, возмещение убытков, включая упущенную выгоду, а также выплаты за период просрочки исполнения судебного акта о выселении.

Игнорирование требований приставов может повлечь административные штрафы, причем повторные — с увеличением сумм. Также возможны арест счетов и иного имущества, ограничения на выезд из страны и иные меры принудительного характера. В крайнем случае не исключено формирование признаков злостного неисполнения судебного акта по статье 315 УК РФ. При этом отпуск в такой ситуации, по оценке юриста, может рассматриваться не как нейтральное обстоятельство, а как дополнительное подтверждение уклонения.

Ранее представитель Полины Лурье заявлял, что клиентка не планирует добиваться выселения через приставов, а сама артистка фактически освободила квартиру. Однако попытка передать ключи сорвалась: прибывший на встречу представитель Ларисы Долиной не имел полномочий подписывать акт приема-передачи, после чего доступ в дом был ограничен охраной.

