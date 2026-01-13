Психолог назвала главные причины увлечения селфхармом у подростков

Фото, видео: 5-tv.ru

За нанесением увечий всегда скрывается невыносимая душевная боль.

Чувство вины — главная причина увлечения селфхармом (намеренным повреждением тела, шрамированием. — Прим. ред.). Клинический психолог Жанна Воеводина объяснила 5-tv.ru, какие сильные эмоции и внутренние конфликты заставляют ребенка причинять себе вред.

Родитель, обнаруживший у ребенка следы самоповреждений, в первую очередь задается вопросом «почему?» Понимание причин — это первый шаг к тому, чтобы перестать винить себя и начать адекватно помогать.

Выпуск невыносимых эмоций

Чаще всего селфхарм — это способ справиться с эмоциональной бурей, с которой подросток не в состоянии совладать другими методами.

«Причина, по которой ребенок может наносить себе повреждения — это выпустить сильные эмоции: гнев, тревогу, грусть», — говорит психолог.

Физическая боль на время заглушает душевную, давая иллюзию облегчения.

«У него проходит адаптация с внешним миром, с реакцией на себя и других. И он мучается, проживает те или иные эмоции, состояния», — объясняет специалист.

Наказание за чувство вины

Иногда причинение себе вреда — это форма самонаказания. Подросток может испытывать сильнейшее чувство вины, стыда или собственной «плохости», и физическая боль становится способом искупить эти мнимые проступки.

Попытка вернуть контроль и почувствовать что-то

В период, когда все вокруг кажется хаотичным и неподконтрольным, а внутри — пустота и оцепенение, самоповреждение становится тем действием, которое подросток может полностью контролировать. Оно помогает «почувствовать что-то», вырваться из состояния эмоционального онемения.

Когда это перерастает в зависимость

Эксперт предупреждает, что если практика продолжается долго, это может быть уже сформированная зависимость от облегчения, которую приносят самоповреждения. Тело и психика привыкают к этому способу снятия напряжения, и отказаться от него без профессиональной помощи становится крайне сложно.

Кто может помочь?

С такими глубокими внутренними проблемами не справиться в одиночку или только силами семьи. Нужен специалист, который умеет работать с этим.

«Это могут быть психологи, психотерапевты, детские психиатры… важно, чтобы они знали нюансы этих тревожных расстройств и симптоматику», — резюмирует психолог.

Задача родителя — не стать диагностом, а стать проводником и опорой на пути ребенка к этому специалисту.

