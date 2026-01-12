С наушниками и спиннером: компания Mattel представила Барби с аутизмом

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Компания Mattel выпустила первую куклу Барби, созданную для репрезентации детей с аутизмом. Новинку уже назвали важным шагом к более точному и позитивному отображению нейроотличий. Об этом сообщило издание Mirror.

Кукла получилась c дизайном, который отражает некоторые знакомые людям с аутизмом особенности. В частности, у нее свободная одежда, снижающая сенсорный дискомфорт, а взгляд слегка направлен в сторону — как символ того, что некоторые аутичные люди избегают прямого зрительного контакта. В комплект входят розовый спиннер для снятия стресса и концентрации, а также шумоподавляющие наушники, уменьшающие воздействие фоновых звуков.

В Mattel заявили, что цель выпуска — «дать возможность большему числу детей увидеть себя в образе Барби». Разработка куклы велась при участии организации Autistic Self Advocacy Network (ASAN), представляющей интересы аутичного сообщества. В ASAN назвали куклу «важной вехой» и подчеркнули, что детям с аутизмом важно видеть «достоверные и радостные образы самих себя».

Среди других особенностей куклы — подвижные локти и запястья. По словам создателей, они отражают способы саморегуляции или выражения эмоций. У Барби также есть розовая планшетная клавиатура, символизирующая использование цифровых средств общения.

Писательница и общественная активистка Элли Миддлтон, имеющая аутизм, назвала новую Барби «мощным символом» для девочек. По ее словам, девушкам с аутизмом часто поздно ставят диагноз или ошибаются в нем, и такая репрезентация помогает привлечь внимание к нейроотличным женщинам и дать им чувство принятия.

В то же время National Autistic Society напомнило, что аутизм — это спектр, и люди с ним могут сильно отличаться друг от друга. Организация подчеркнула важность того, чтобы подобные образы не воспринимались как универсальные.

По оценкам National Autistic Society, аутизм есть более чем у одного человека из 100, а в Великобритании насчитывается не менее 700 тысяч аутичных детей и взрослых. Представитель общества Питер Уотт отметил, что чем больше достоверных изображений аутизма появляется в культуре и играх, тем выше уровень понимания и принятия в обществе.

Ранее Mattel уже выпускала куклы Барби с различными особенностями здоровья — в том числе с диабетом, нарушением зрения и синдромом Дауна — в рамках стратегии по расширению инклюзивности бренда.

