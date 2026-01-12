В США обвинили Данию в незаконной оккупации Гренландии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP; 5-tv.ru

По некоторым данным, глава Белого дома готовит план военного вторжения на остров.

Желание США заполучить Гренландию вышло на новый уровень. Теперь Вашингтон обвиняет Данию фактически в незаконной оккупации острова. При этом президент США Дональд Трамп пугает его жителей некоей «угрозой с Востока» и тут же предлагает защиту от нее — конечно, уже в статусе американской территории.

Отказ президента США, похоже, не остановит. Есть сообщения, что он уже готовит план военного вторжения. И потенциальное противостояние с НАТО его не страшит. На что готов Трамп, чтобы заполучить новые территории, выяснил корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

В Брюсселе +4, но кабинеты европейских чиновников словно подморозило от ужаса. Тайфун «Дональд» после тропического шторма в Венесуэле вот-вот обрушится на Старый свет. Спецпосланник Трампа по Гренландии уже намекнул в соцсети: мол, Дания занимает остров незаконно.

«США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протоколы ООН», — написал Джефф Ландри.

Гигантский кусок вечной мерзлоты прямо на глазах превращается в горячую точку. Неслыханно: конфликт между ключевыми союзниками по НАТО. И аргументы Штатов еще менее убедительны, чем в случае с Венесуэлой.

«Гренландия должна пойти на сделку, потому что Гренландия не хочет, чтобы ее захватили Россия или Китай. Вы знаете, какая у них оборона? Две упряжки с собаками. А в это же время у России — эсминцы и подводные лодки, и у Китая — эсминцы и подводные лодки повсюду. Мы не позволим этому случиться», — заявил президент США Дональд Трамп.

В британской прессе уже гадают, что еще придумает Трамп, если уловка с «восточной угрозой» не сработает.

«Не пройдет много времени, как вы услышите, что наркотеррористы-эскимосы в Гренландии якобы готовятся приобрести ядерное, химическое и биологическое оружие. И что сторонники американской демократии в Гренландии, которых, к слову, совсем немного, всего около 15% гренландских эскимосов вообще хотят быть частью США, сейчас подвергаются пыткам в подпольных тюрьмах. И что США просто обязаны прийти к ним на помощь», — иронизирует член Палаты общин Великобритании, журналист Джордж Галлоуэй.

Правда, в европейских столицах совсем не до смеха. По некоторым данным, Трамп уже поручил военным разработать план вторжения на остров. И все понимают, что силы будут неравны.

«Если кратко сформулировать позицию Дональда Трампа, придав ей ясность, он не за демократию — это мы снова увидели в его действиях по Венесуэле, — он за господство. Он не за защиту европейского континента, он за хищническое присвоение ресурсов. Если бы они применили силу в отношении Гренландии, это означало бы, что они действовали бы против европейских солдат, и это стало бы концом существующего альянса», — отметил экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Официальный Копенгаген призывает к благоразумию. Глава оборонного комитета намекает на готовность биться до конца.

В случае реального столкновения в Гренландии вся архитектура евроатлантической безопасности треснет и пойдет ко дну, словно «Титаник». Пока действующие европейские лидеры стыдливо отмалчиваются, списанные вояки не стесняются в выражениях.

Лондон и Берлин, по привычке, уже рассматривают возможность отправки своих войск и в Гренландию. Видимо, в качестве беспомощных наблюдателей. Официальная риторика германских властей подчеркнуто сдержанная.

«Если возникают опасения по безопасности, мы должны обсуждать это в рамках НАТО. Будущее Гренландии должно решаться народом Гренландии», — заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

А министр обороны Бельгии и вовсе открыто намекнул, мол Дания — страна из «белого» списка, поэтому НАТО может выдыхать.

«Гренландия — это не Венесуэла, это не Иран. Военное вмешательство невозможно», — уверен министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Грудью на защиту датского коллеги пока встал только премьер Швеции, страны-новичка НАТО.

«США должны быть благодарны Дании, которая на протяжении многих лет была очень верным союзником. В Афганистане и Ираке более 50 датских солдат заплатили за эту верность самой высокой ценой», — отметил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Самого Трампа и его генералов все эти пассажи вряд ли волнуют. Все будет зависеть от исхода переговоров, а именно сойдутся ли в цене. Трамп, как истинный делец, торговаться умеет. А вот у Европы на руках ни одного козыря. Переговоры, по некоторым данным, пройдут уже в эту среду.

