«Боль длиною в 20 лет»: Регина Тодоренко сообщила о серьезном заболевании

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Звезда много лет борется с недугом.

Телеведущая Регина Тодоренко много лет борется с серьезным заболеванием — сколиозом. Об этом знаменитость заявила в личном блоге.

Поводом для очередного признания стало обращение поклонницы Тодоренко к ней за советом. Подписчица оставила комментарий, в котором сказала, что ее проблемы со спиной — «боль в 20 лет». Эти слова тронули телеведущую. Поэтому она поделилась своей историей борьбы с этим недугом.

«Про сколиоз, про усталость бороться и почти потерянную веру. И про сон, в котором человек просто набрал в поиске моего канала слово „спина“. Я не врач. Но я человек, который долго живет с этой темой и много лет учится с ней обращаться», — написала звезда.

Также Регина Тодоренко рассказала о своих способах заботы о теле. В их числе пилатес, зарядка, расслабляющий массаж и регулярные сеансы с психологом. По мнению телеведущей, если тело болит, то это не просто так.

Кроме всего прочего, телеведущая посоветовала поклоннице обратить внимание на матрас, на котором та спит. От его качества зависит многое, подчеркнула знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко призналась в усталости после рождения третьего ребенка.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.