Выдавал себя за женщину, чтобы унижать: 18-летний юноша получил условный срок

Фото: © Getty Images/Universal Images Group

Жертвы выполняли различные требования злоумышленника.

В Сингапуре суд приговорил 18-летнего юношу к 21 месяцу условного наказания за мошенничество и вымогательство в отношении сверстника, которого он обманом заставлял совершать унизительные действия. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как установил суд, обвиняемый выдавал себя за женщину в интернете и с февраля по декабрь 2023 года поддерживал с потерпевшим онлайн-общение, в ходе которого убедил его, что между ними существуют романтические отношения. Для этого он использовал фейковый аккаунт в социальных сетях и загруженные из интернета фотографии.

Во время видеозвонков обвиняемый отключал камеру, в то время как потерпевший выполнял его требования. Среди них — обмакивание гениталий в масло чили, употребление собственной мочи, совершение сексуальных действий перед камерой, поджигание волос и другие унизительные поступки.

После записи видеозвонков обвиняемый начал шантажировать потерпевшего, угрожая распространить компрометирующие материалы. Используя тот же фейковый профиль, он требовал деньги и подарочные карты. В одном из эпизодов наличные были спрятаны в книге в книжном магазине торгового центра. Всего, по данным суда, злоумышленник выманил у жертвы около 2450 сингапурских долларов (около 150 тысяч рублей).

Потерпевший обратился в полицию, обвиняемого задержали спустя два дня. В суде он признал вину по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве и вымогательстве.

Прокуратура настаивала на направлении юноши в исправительное учреждение, однако суд учел его возраст, признание вины и отчеты о низком риске повторного правонарушения. В итоге ему назначили условное наказание сроком на 21 месяц.

В рамках испытательного срока он обязан соблюдать комендантский час, отработать 110 часов общественных работ и при необходимости пройти психологическое лечение. Его родители внесли залог в размере 5000 сингапурских долларов (около 300 тысяч рублей). Суд также предупредил, что при нарушении условий наказание может быть ужесточено.

