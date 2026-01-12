В России в 2026 году могут подорожать ноутбуки

Рынок ноутбуков в 2026 году столкнется с дефицитом доступных моделей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом моделей с большой памятью будет мало.

В 2026 году российский рынок ноутбуков столкнется с трудностями. Цены на технику могут вырасти, при этом доступных моделей с большой памятью будет мало. Об этом сообщил портал ««Деловой Петербург».

«Вполне вероятно, что доля ноутбуков с памятью восемь гигабайт, которая падала, снова вырастет, особенно в бюджетном сегменте», — отметил руководитель группы закупок «Мобильные решения» Merlion и «Ситилинк» Кирилл Агеев.

Тем временем гендиректор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина объясняет эту ситуацию с решениями производителей памяти. По ее словам, два предыдущих года массовый выпуск типов DRAM и NAND сознательно сдерживался, а бюджет перераспределялся в другие, более маржинальные направления — HBM и DDR5. В итоге массовый рынок оказался в менее приоритетном положении.

Это, в свою очередь, в 2026-м ожидаемо привело к повышению цен. Также давление на российский рынок ПК усилится еще в связи с сезонным спросом и выходом новых платформ. Кроме того, в текущем году сохранится спрос на ремонтные услуги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России заявили о скором конце эпохи дешевой электроники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.