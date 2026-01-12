Суд Москвы запретил продавать краснокнижного камышового кота

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Решение направлено на защиту редких видов животных.

В Москве вынесено решение, направленное на защиту редких видов животных. Об этом сообщает 5-tv.ru, ознакомившийся с материалами дела в Хамовническом районном суде столицы.

Суд запретил деятельность сайта, на котором было размещено объявление о продаже камышового кота — дикого хищника, занесенного в Красную книгу России. На ресурсе потенциальным покупателям предлагалось приобрести редкое животное для частных целей.

Судья, вынося решение, напомнил, что торговля видами, находящимися под охраной государства, является незаконной.

Это уже не первый подобный случай в столице: в октябре 2025 года Хорошевский районный суд Москвы также удовлетворил иск прокурора и запретил сайты, рекламировавшие продажу краснокнижных выдр.

Решение суда направлено на пресечение каналов незаконной торговли дикими животными и служит важным прецедентом для защиты исчезающих видов.

