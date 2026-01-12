«Богу виднее»: Лолита Милявская сообщила поклонникам о болезни

Лолита Милявская вышла на связь после новогоднего отдыха и сообщила о болезни

Восстановиться на январских выходных артистке не удалось.

Певица Лолита Милявская рассказала, что серьезно заболела во время новогоднего отдыха за границей и фактически провела почти весь отпуск в номере отеля. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Милявской, вскоре после приезда на отдых у нее поднялась температура и появился насморк. В таком состоянии певица провела восемь дней из десяти праздничных, из-за чего не смогла полноценно отдохнуть.

«Скучаю только по дочке. Не чувствую себя отдохнувшей. пока. запрещаю себе слова „надо“ и „думать“. Не думаю, что будет завтра. Богу виднее», — подписала пост исполнительница.

Лолита также рассказала, что из-за отсутствия термометра ей приходилось просить постояльцев отеля «поцеловать ее в лоб», чтобы понять, есть ли температура. Позже она все же купила необходимый прибор.

Во время болезни певице было трудно даже дышать, поэтому она почти не выходила на связь с поклонниками и практически не поздравляла никого с Новым годом. Милявская объяснила это усталостью от социальных сетей и «передозом» новогодних открыток, которые вызывали у нее раздражение.

На данный момент, по словам артистки, ее состояние постепенно улучшается. Она старается насладиться оставшимися днями отдыха.

