В 2026 году в РФ подорожали водка, бренди и коньяк.

Из-за повышения цен на крепкие спиртные напитки в России может вырасти черный рынок алкоголя. Таким мнением с Газета.ру поделился финансист и эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев.

Он считает, что главная причина объявленного роста цен на алкоголь — стремление государства пополнить бюджет. Но в этой ситуации, по словам эксперта, есть еще один плюс. Так, вероятнее всего, из-за повышения акцизов снизится импульсное потребления спиртных напитков, а значит, произойдет и уменьшение негативных социальных последствий, связанных с ним.

Кирилл Селезнев отметил, что при всем этом страдает обычный средний потребитель. В частности, из-за роста цен покупатель в итоге останется перед узким выбором ассортимента. Это связано с тем, что в результате повышения акцизов в разы сократится количество предлагаемой продукции на полках в магазине. Эксперт добавил: некоторые премиальные бренды останутся, однако из-за стоимости покупатели вряд ли будут их брать.

