Административка за елку: как правильно утилизировать новогоднее дерево
Адвокат Шалуба: за неправильную утилизацию новогодней елки грозит штраф
И сжигать, и выкидывать праздничную красавицу нужно по правилам.
Неправильная утилизация новогодней елки грозит штрафом. Об этом изданию Газета.ру рассказала адвокат Наталья Шалуба.
По словам эксперта, праздничное дерево — это не простой мусор, который можно вынести к контейнерам, оставить во дворе или придомовой территории. Все это расценивается как нарушения. Причем как федерального закона «Об отходах производства и потребления», так и административного в регионах «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». За последний, в зависимости от субъекта, предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей.
«Риск штрафа связан не с самой елкой, а с тем, где и в каком виде ее оставили. Если помнить, что это крупногабаритный отход, и действовать по установленным правилам, проблем с соседями, управляющей компанией и контролирующими органами не возникнет», — уточнила адвокат.
Чтобы избежать неприятностей, нужно освободить дерево от украшений, затем распилить ствол и ветки. И уже в таком виде отнести на площадку для крупногабаритных отходов. Либо же сдать ель в специальные пункты приема. Их некоторые муниципалитеты и региональные операторы организуют ежегодно, уточнила Шалуба.
Однако если распиленные части елки компактно упакованы и подходят по размеру, часть регионов допускает их выброс в обычные контейнеры.
Можно также дерево сжечь, но и здесь есть ряд условий. Нужно отойти на безопасное расстояние от зданий, заборов, деревьев и сухой растительности. Кроме того, выбранное место должно быть специально оборудовано, и при вас должны быть средства тушения. Иначе вы нарушите противопожарные нормы, предупредила адвокат.
