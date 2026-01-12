С новым снегом: осадки в Москве продлятся до конца недели

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

С сугробами круглосуточно борются порядка 150 тысяч человек.

Снегопады в Москве продлятся до конца недели. Такой прогноз дали синоптики. На борьбу с сугробами вышли 150 тысяч человек. Они работают круглосуточно, но справиться с последствиями рекордного снегопада пока не удается. Дополнительные силы были брошены на расчистку улиц Петербурга.

Тем не менее, избежать аварий и огромных заторов на дорогах не получилось. Как москвичи и петербуржцы сегодня добираются на работу — покажут корреспонденты «Известий» Наталия Оскерко и Иван Литомин.

Циклон «Фрэнсис» заглянул в Северную столицу ненадолго, но его последствия здесь, в прямом смысле слова, разгребают вторые сутки.

На крышах и капотах — рекордные в этом сезоне 18 сантиметров снега.

«Я не садилась два дня, сегодня большой слой, видимо, ветер был», — отметила Инна Худотеплова.

Но еще сложнее — выбраться из заснеженного двора или даже с обочины дороги. Машины в снежных оковах. Очевидно, без лопаты и навыков контраварийного вождения на дорогу просто не выехать. На платных парковках выросли вот такие кучи. И это прямо на Петроградской стороне, где час стоит 360 рублей! Засыпаны места для инвалидов, здесь им припарковаться будет проблематично.

Только за сутки коммунальщики вывезли больше 35 тысяч тонн кубометров снега, это как 14 спортивных бассейнов.

Но вот еще одна острая проблема — угроза сверху.

Инспекторы ГЖИ за зимние каникулы проверили почти две тысячи многоквартирных домов. Нарушения, то есть, чрезмерную наледь на крыше, выявили на каждом третьем объекте! Так что в преддверие первой рабочей недели года советы по выживанию опубликовал Следственный комитет: избегать опасных зон, держаться подальше от стен зданий, не останавливаться под карнизами и внимательно смотреть не только под ноги, но и вверх.

Первый рабочий день, утренний час пик. Для Москвы это, пожалуй, самое проблемное время. Многие ожидали на дорогах серьезные пробки, но дороги пока относительно свободны. Всего четыре балла. Просто потому, что не все смогли откопать свои машины. И на работу пока вышли не все.

Достать личный транспорт из сугроба — задача действительно непростая. Журналисты засекли: в среднем до получаса. Это если машина стоит на парковке не больше суток.

Снегопады последних дней стали самыми мощными почти за полтора века. За несколько суток в столице выпало больше 35 сантиметров осадков. В Подмосковье сугробы больше полуметра. Последствия «Фрэнсиса» сравнимы с тем, что наблюдали в январе 1970-го, декабре 1981-го, феврале 2018-го и декабре 2022-го.

Снегосплавных пунктов в столице около 50, и за сутки каждый из них способен переработать примерно 650 тысяч кубометров снега. Грузовики подъезжают сюда регулярно. По отчетам коммунальщиков, за последние двое суток из столицы было вывезено около миллиона кубометров снега. Это как если бы снегом заполнить под самую крышу пару стадионов «Лужники».

И сегодня-завтра по прогнозам синоптиков сугробы вырастут еще на 10-12 сантиметров. На помощь дворникам выходят иностранные студенты — практика последних лет. Здесь и денег заработать можно, и экзотикой насладиться.

Холодно будет чуть позже — уже к концу недели.

«В выходные усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. Морозы окрепнут: в субботу до минус 13-18, в воскресенье до минус 18-23», — рассказал российский метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

После 19 числа в Москву придут настоящие крещенские морозы. Выпадет снег и -30. Такая вот зима.

