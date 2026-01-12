Они вышли на сцену и получили свое: победители премии «Золотой глобус — 2026»
Сериал Netflix «Переходный возраст» получил четыре награды «Золотой Глобус»
Церемония вручения премии «Золотой глобус — 2026» стала открытием голливудского наградного сезона. Впервые были отмечены не только лучшие произведения кинематографа и телевидения, но и подкастов. Традиционно второй год подряд ведущей церемонии стала стендап-комик и актриса Никки Глейсер. В материале 5-tv.ru — полный список победителей премии «Золотой глобус — 2026».
Награда за лучшую женскую роль второго плана досталась Тияне Тейлор («Битва за битвой»). Свою пламенную речь актриса завершила трогательными словами.
Лучшая мужская роль второго плана — Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»). Хотя многие ожидали, что награду получит один из номинантов из фильма «Битва за битвой» — Шон Пенн или Бенисио Дель Торо.
Лучший актер в драматическом сериале — Ноа Уайли («Больница «Питт»).
Лучшая актриса в музыкальном/комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»). На сцену ее сопроводил красавчик Джордж Клуни.
Лучший актер второго плана в драматическом сериале — 16-летний Оуэн Купер («Переходный возраст»). Эта работа принесла актеру популярность. Впереди его ждет крупная роль — он сыграет молодого Хитклиффа в экранизации «Грозового перевала».
Лучший актер в музыкальном/комедийном сериале — Сет Роген («Киностудия»).
Награду лучшим подкастерам (новая номинация на церемонии) вручил американский актер и рэпер Снуп Дог. Она досталась Good Hang with Amy Poehler.
Лучшая песня — Golden («Кей-поп-охотницы на демонов»).
Макалей Калкин, известный по фильму «Один дома», вручал награду за лучший сценарий. Она досталась Полу Томасу Андерсон («Битва за битвой»).
Лучшая женская роль в комедии/мюзикле — Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»).
«Зеленое платье надежды» сегодня оправдало надежду на «Золотой глобус», — улыбчиво сказала она на сцене.
Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле — Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»).
Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме — Стивен Грэм («Переходный возраст»). Он получил стоячую овацию и множество объятий, пока продвигался к сцене за своей наградой.
Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме — Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»).
Лучшее кинематографическое/прокатное достижение — «Грешники» — музыкальный хоррор Райана Куглера о двух братьях-гангстерах, которые открывают бар в Миссисипи в 1930-е и навлекают на себя гнев ирландского вампира.
Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»).
Фото: Кадр из х/ф «Битва за битвой», реж.: Пол Томас Андерсон, 2025 г.
Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов».
Лучший фильм на иностранном языке — «Секретный агент» (Бразилия) — картина о непростой политической ситуации в Бразилии в конце 1970-х.
Лучшая актриса второго плана в телепроекте — Эрин Доэрти («Переходный возраст»).
Лучшая актриса в драматическом сериале — Рэй Сихорн («Одна из многих»).
Лучший драматический сериал — «Больница «Питт». Забавно, что по пути к сцене шоураннер проекта Р. Скотт Геммилл обнялся с Джорджем Клуни, который сыгравшим в еще одной культовой медицинской драме «Скорая помощь».
Лучший телефильм/сериал/мини-сериал — «Переходный возраст». Это стало четвертой победой проекта из пяти возможных номинаций.
