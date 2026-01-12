Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

«Цифровое ожирение мозга» назвали главной проблемой прошедших новогодних праздников.

Завершились одни из самых продолжительных новогодних каникул за последние десятилетия. Наиглавнейшей проблемой начала года специалисты называют вовсе не затянувшиеся застолья, а «цифровое ожирение мозга». Что этот такое и как настроиться на трудовые будни в первый рабочий день — узнал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Салаты доедены, шампанское допито… Интоксикация не только алкоголем, но и фильмами, информацией из соцсетей! А еще сбитый режим сна, нарушенное пищевое поведение — все это основные признаки новогодней спячки. Из которой — увы — придется выйти, причем на работу.

«Психику нужно первоначально готовить. Психика начинает восстанавливаться, и за этим уже восстанавливается тело», — подчеркивает врач-эндокринолог, врач-диетолог первой категории Оксана Михалева.

Но многие выбирают другой путь. Однако прыгать из кровати в спортзал и сразу переключаться в режим подготовки к олимпийским играм — специалисты не советуют. Организм еще истощен и ослаблен.

«Восстановление после праздников — это не спринт, а марафон. Здесь важно подходить к вопросу очень вдумчиво, комплексно. Тренировки должны быть с постепенным нарастанием интенсивности», — предупреждает фитнес-тренер Юлия Щербакова.

Контрастный душ, бани, массажи, спа — тоже не самый эффективный метод, чтобы выгнать послепраздничную хандру. Скорее опасный, для сосудов уж точно. Об этом недавно узнала Лилия Мамаева. Сначала посидела с подругами в парилке, перебрались в чан. Спустя пару минут — обморок и скорая помощь.

«Позеленела, потом посинела. От горячей воды, возможно. Ну, разница температур… До чана я выпила пиво», — вспоминает пострадавшая.

Изгнать из организма последствия загула можно несколькими способами — энтеросорбенты, солевые растворы, витамины и прочее. Но опять же все только после консультации с врачом. И снова это дело не нескольких часов.

«Капельницы помогут, но капельницы необходимы лишь тем людям, которые уже не могут восстановиться сами. Поведенческие какие-то расстройства идут, с нарушением сна, с тревогой, со страхами, с провалами в памяти. Здесь необходимо, конечно, обращаться к специалистам и к специалистам только проверенным, только в лицензированные лечебные учреждения», — отмечает врач-нарколог Алексей Казанцев.

Если последние праздничные дни не уделяли восстановлению организма, то волшебной таблетки — увы — нет. Нужно было побеспокоится заранее. И тогда ворваться в рабочий режим гораздо легче, без головной боли. А кто не успел — придется терпеть.

Восстановление — системная работа, говорят специалисты. Нужно сменить жирные салаты на сбалансированное питание. Или вообще устроить разгрузочный день. Пить больше воды, добавить активности, постепенно нормализовать сон. И побороть так называемое «цифровое ожирение мозга», когда организм постоянно в стрессе из-за избыточного информационного потока.

«За час до сна желательно все экраны убрать. Старый дедовский способ почитать книжку перед сном очень помогает», — рекомендует врач-эндокринолог, врач-диетолог первой категории Оксана Михалева.

Тело адаптируется быстрее, а вот с психикой, по словам врачей, все сложнее. Нужно себя программировать на изменения, и еще — баловать.

«Возможно купить себе на утро кусок торта. Задуть свечку на этот год, загадать желание. Можно поехать позволить себе на такси высшего класса. Мемчики с утра — это вообще прекрасно», — уверена психолог Оксана Митрофанова.

В первый рабочий день, по советам экспертов, стоит подумать о мотивации. Не браться за сверхзадачи. Лучше разобрать рабочее место, пообщаться с коллегами на отвлеченные темы. И поощрить себя вечером.

«Что касается работодателя, я рекомендую, чтобы мы обязательно не ставили каких-то очень тяжелых совещаний на этот день. Сделайте такой плавный вход в рабочий процесс. Соберите людей там на 15-30 минут для того, чтобы сверить координаты...» — советует HR-эксперт, ментор и советник Российской академии естествознания, дипломированный психолог Александра Королева.

Борьба с постотпускным синдромом сотрудников — это командная работа руководства и подчиненных.

