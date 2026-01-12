В России отмечают День работника прокуратуры

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Законные права граждан страны отстаивают 55 тысяч специалистов.

Они верно и преданно служат закону, защищают права граждан, и вносят большой вклад в укрепление суверенитета России. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что ведомство является одним из важнейших в структуре государственной власти. Ежедневно его сотрудники решают сложнейшие задачи и стоят на защите интересов жителей страны.

«Сегодня прокуратура по праву является одной из важнейших структур государственной власти. Вы решаете широкий круг задач по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений закона, отстаиваете и восстанавливаете права и интересы граждан, общества и государства, вносите весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, поддерживаете государственные обвинения в судебных инстанциях. В вашей работе нет и не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу, ведь от решений прокурора зависят судьбы людей, их репутация, вера в справедливость и силу государства», — отметил Путин.

Особую роль сотрудников ведомства отметил и Генпрокурор Александр Гуцан. По его словам, работники прокуратуры осознают личную и профессиональную ответственность за выполнение важнейших задач, последовательно усиливая эффективность и качество надзора.

«Уже 304 года прокуратура самоотверженно стоит на страже закона и правопорядка, служит надежной опорой общества и государства. Сегодня руководство страны ставит перед нами стратегически важные задачи, от решений которых во многом зависит будущее России», — сообщил Генеральный прокурор.

Один из приоритетов в работе прокуратуры — решение вопросов, которые поступают от участников специальной военной операции, их семей, а также жителей новых российских регионов. Реагировать на запросы оперативно и четко помогает современная электронная приемная. О том, как решить проблему в один клик, расскажет корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

«Вся история прокуратуры — среди этих стеллажей. Только здесь хранится больше 13 тысяч дел. Вот — одно из самых старых. Документ почти с вековой историей. Здесь — биография сотрудника надзорного ведомства с начала его службы до момента увольнения», — показывает журналист.

В архиве каждого прокурора — тысячи рассмотренных жалоб и проведенных проверок. Хоть 304 года назад, когда было образовано ведомство, хоть сейчас… Сотрудники прокуратуры защищают законные права россиян.

Благодаря электронной приемной попросить помощь можно в один клик. Так поступил петербуржец Дмитрий Карпов. Бывший работодатель недоплатил ему больше полутора миллионов рублей.

«Они мне не платили северные, районные и отпуск. Я им стал писать претензии, они мне просто не отвечали. Прокуратура… они реально разобрались, причем очень быстро», — вспоминает потерпевший Дмитрий Карпов.

«Такие обращения к нам поступают практически ежедневно. За 11 месяцев 2025 года к нам поступило более 380 таких обращений», — делится статистикой прокурор Красногвардейского района Санкт-Петербурга Булат Залалдинов.

Оперативность и четкость в решении вопросов — одни из приоритетов работы с заявителями. К этому только начинают привыкать жители новых регионов России.

«Ребенок-инвалид. Нам срочно нужны были срочно коляски. Ну а нам не предоставляли», — рассказывает жительница Херсонской области Елена Ланевич.

В Херсонской области после вмешательства прокуратуры сразу восемь семей, где есть дети-инвалиды, получили оборудование для реабилитации, положенное по закону. Видя положительный результат, люди понимают, что могут получить реальную помощь.

«Больше стало поступать обращений граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это вопросы управления многоквартирными домами, вопросы надлежащего снабжения коммунальными ресурсами», — рассказывает новотроицкий межрайонный прокурор Херсонской области Сергей Ермаков.

Особое внимание — семьям защитников отечества, участникам специальной военной операции. Сын Эмалии Огонян из Владивостока героически погиб в зоне СВО. Трагедией женщины воспользовались знакомые. Под предлогом инвестиций в бизнес выманили около шести миллионов рублей: половину выплат после смерти сына.

«Одолжила с учетом, что она вернет деньги. Но у нее были другие цели. Она не собиралась возвращать, в чем она и призналась в итоге в суде», — рассказывает Эмалия Огонян, мать Героя СВО.

Уголовное дело было возбуждено только после вмешательства прокуратуры Советского района Владивостока. Мать героя СВО принял руководитель подразделения. Личные приемы прокуроров помогают не только быстро решить проблемы, но и наладить очную связь с гражданами.

И руководитель ведомства — не исключение. Вот одна из последних встреч генпрокурора Александра Гуцана с жителями Волгоградской области. Один из участников СВО, воспитанник детского дома, рассказал, что не может получить положенное жилье от государства с 2012 года.

«Участники СВО имеют преимущественное право на оказание помощи и разрешения ряда вопросов. По большому счету, это прямая обязанность государства. Я бы от себя лично добавил, что это святой долг», — подчеркнул Генпрокурор России Александр Гуцан.

Меняется не только подход к помощи гражданам. Совершенствуется и надзор за раскрытием современных видов преступлений. Речь о киберпространстве, где обосновались мошенники.

«Современная IT-преступность оставляет следы именно электронного формата, в электронном виде. А не классические. Прокурор как лицо, уполномоченное осуществлять надзор за его расследованием, безусловно применяет новые пути и методы», — отмечает Артем Сироткин, прокурор 6 отдела Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы.

Права россиян защищают около 55 тысяч сотрудников прокуратуры. И сегодня лучшие из них будут отмечены ведомственными наградами.

