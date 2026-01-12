Телевидение вместо разведки: жительница блокадного Ленинграда Марианна Курилович рассказала о своей работе

Фото, видео: 5-tv.ru

40 лет ветеран Великой Отечественной войны отдала профессии.

100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда, бывший музыкальный редактор Пятого канала Марианна Курилович. Еще будучи подростком в госпитале она спасала жизни раненых красноармейцев и даже помогла вычислить немецкого шпиона. После этого случая ей предложили пойти в разведку. Но она выбрала телевидение, которому посвятила больше 40 лет. О человеке удивительной судьбы рассказывает корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Этот альбом отец подарил дочери на десятый день рождения. Спустя 90 лет с юбилеем Марианну Яковлевну поздравляют не только родственники и друзья, но также журналисты и чиновники. Вот поздравительное письмо от президента.

«Вот прабабушкин пиджак… 26 медалей, вот эти два ордена самые дорогие», — рассказывает правнук Курилович.

Это Орден Отечественной войны второй степени. Его вручили санитарке блокадного ленинградского госпиталя. Привезенный туда тяжелораненый офицер вел себя высокомерно и грубо. А ночью в температурном бреду начал бормотать на немецком. Было страшно, но 15-летняя девушка не растерялась и рассказала обо всем начальству.

«Его увезли и прошло месяцев пять. Меня вызывают в военкомат и говорят: «Ты награждаешься орденом Отечественной войны». Я спрашиваю: «А за что?», отвечают «Когда-нибудь узнаешь», — вспоминала Курилович.

Спустя три года она узнала, что тогда в госпитале вычислила особо опасного немецкого шпиона. Немногим ранее он убил собственную внучку, которая на семейной даче случайно обнаружила шпионскую радиоустановку.

«В блокадном Ленинграде была немецкая агентурная сеть, которая передавала противнику определенного рода информацию о ситуации в городе, положении с продовольствием, о каких-то стратегических объектах», — рассказывает доктор исторических наук, заведующий отделом музейных исследований Государственного музея-заповедника «Петергоф» Павел Ветров.

Позже, еще в годы войны, ее саму хотели завербовать советские спецслужбы: приятная внешность, хорошее образование, главное — знала немецкий, да и орден уже есть. Но она отказалась. После войны Марианна Яковлевна связала свою жизнь с тем, что искренне любила. Во-первых, с музыкой. Во-вторых, с телевидением, у истоков которого стояла.

Она Работала музыкальным редактором, подбирала подходящие композиции для программ. И сегодня она говорит о работе словно на очередной летучке — живо и эмоционально. Не удивительно: 40 лет на Ленинградском телевидении, а затем и на Пятом канале.

«Понимаете, тут надо хорошо знать эпоху, историю, литературу. Скажем, мне дают спектакль времен Достоевского или Островского. Это же противоположное! Совершенно другая эпоха, другой язык!» — отмечает ветеран.

На своем веку — и для нее это теперь буквально — Марианна Курилович видела многое. События из жизни — хоть сейчас пиши сценарий для остросюжетного кино. Много путешествовала, объездила десятки стран. Работала со знаменитостями. Даже стреляла из пушки Петропавловской крепости. Но главное воспоминание и самая важная дата для нее до сих пор — 18 января 1943 года, день прорыва блокады Ленинграда.

