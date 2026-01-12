Неуправляемая лошадь в Перми протащила ребенка по снегу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Катание на санях с упряжкой могло закончиться трагедией.

В Перми катание на санях в упряжке едва не закончилось трагедией. Неуправляемая лошадь протащила ребенка по снегу. Инцидент случайно попал на видео.

Животное понеслось, а мальчика выбросило, и он зацепился за край саней. Коня в итоге остановили через несколько минут.

О состоянии ребенка ничего не известно. По словам очевидцев, инструктаж перед поездкой никто не проводил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Волгоградской области задержали подозреваемого в отравлении лошадей. Речь идет о 40-летнем местном жителе, ранее имевшем судимость и владеющем соседним конным клубом. Следствие считает, что причиной нападений стали затяжные земельные споры.

