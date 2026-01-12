В Лос-Анджелесе грузовик врезался в толпу митингующих

Фото: Reuters

Собравшиеся выступали в поддержку протестов в Иране.

В Лос-Анджелесе грузовик врезался в группу людей, вышедших на улицы в районе Вествуд поддержать акции протестов в Иране. О произошедшем сообщает телеканал KNBC.

Автомобиль сбил нескольких человек и затем остановился. Протестующие пытались атаковать кабину с водителем внутри, но были сдержаны подоспевшими сотрудниками полиции.

Известно, что одному из пострадавших в результате наезда потребовалась медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын последнего шаха Ирана призвал свергнуть действующее правительство — Реза Пехлеви объявил о новом этапе масштабных протестных акций в стране.

Сам оппозиционер сейчас находится в США. В своем обращении он намекнул на вероятную «помощь» американцев протестующим в Иране.

До того сообщалось, что в Иране в ходе массовых протестов погибли не менее 217 человек. Большинство погибших — молодые люди. Среди жертв протестов есть и представители власти — был убит глава подразделения по борьбе с наркотиками в городе Мешхед, генерал Джавад Кешаварза.

