В Госдуме рассказали, когда россиян снова ждут 12-дневные каникулы

Правительство утверждает производственный календарь на будущий год в конце текущего.

Новогодние каникулы только закончились, а россияне уже задаются законным вопросом: когда такое счастье повторится. В беседе с агентством ТАСС депутат Светлана Бессараб уточнила: повторение рекордных 12-дневных каникул возможно в 2032 году.

«Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул», — отметила парламентарий.

Бессараб также отметила, что длинные праздники особенно понравились семейным россиянам, у которых совпали детские каникулы в школах и детсадах со «взрослыми» на работе.

