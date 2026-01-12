Размером с Великобританию: что такое «Ледник Судного дня» и как он угрожает Петербургу

Фото: www.globallookpress.com/Li Muzi

Ученые предупреждают о нарастающей угрозе от одного из ледяных массивов Западной Антарктиды, чье таяние заметно ускорилось.

Ледник Туэйтса или «ледник Судного дня», расположенный в Западной Антарктиде и имеющий площадь, сопоставимую с территорией Великобритании, начал стремительно таять и теперь, утверждают ученые, угрожает многим городам планеты, в том числе Санкт-Петербургу. Об этом сообщает aif.ru.

Таяние «ледника Судного дня» вызывает ускоренное движение льда в сторону моря. В худшем случае уровень Мирового океана может подняться примерно на 60-65 сантиметров.

«65 сантиметров хватит, чтобы затопить многие прибрежные территории, например, в Нидерландах. Проблема не только в непосредственном затоплении территорий. Подъем уровня океана усилит разрушительное воздействие приливов и штормов — волны будут заплескиваться туда, куда они раньше не доставали. Так что негативные последствия неизбежны», — рассказал ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Андрей Глазовский.

Что касается Санкт-Петербурга, то ему может угрожать и так называемая «тихая катастрофа» — рост уровня грунтовых вод может ослабить прочность насыщенных влагой грунтов, на которых стоит город, из-за чего фундаменты и строения могут терять устойчивость.

Ученые ведут регулярный мониторинг ледника и организуют международные экспедиции, чтобы установить датчики под толщей льда, измеряющие температуру и состав океанской воды под массивом. Эти данные необходимы для уточнения прогнозов дальнейшего поведения льда и определения возможных сроков, когда изменения могут стать критическими для прибрежных регионов.

