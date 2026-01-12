Фригидная Монро и стеснительная Беллуччи: Чехова разнесла в пух и прах общепризнанных секс-символов

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Телеведущая поставила под сомнение образы культовых актрис.

Телеведущая Анфиса Чехова поставила под сомнение общепринятое мнение о ряде известных актрис, которых долгие годы считают секс-символами по всему миру. Своим мнением звезда поделилась в эфире подкаста «Скажи как есть».

По словам Чеховой, такие актрисы, как Мэрилин Монро, Шэрон Стоун, Деми Мур и Моника Беллуччи, получили статус «секс-бомб» ошибочно.

«На самом деле ни одна из них не является истинно сексуальной. Мэрилин Монро была фригидной, у Моники Беллуччи тоже масса падений по части секса, он отнимает у нее энергию, и она предпочитает им реже заниматься», — утверждала Чехова.

Телеведущая пояснила, что ее представления о сексуальности основаны на собственных взглядах, частично связанных с астрологией и личными представлениями о внутреннем состоянии человека, а не только на внешнем образе.

Чехова считает, что часто восприятие женщины как объекта желания — это лишь визуальный эффект, который создает образ, но не отражает реального внутреннего мира.

«Бывает, что серая мышка может оказаться сексуальной маньячкой. Это великая загадка. Великая ошибка людей судить о человеке по образу», — заключила телезвезда.

