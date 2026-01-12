Актера-лауреата «Эмми» обвинили в сексуальном насилии над детьми

Фото: www.globallookpress.com/Efren Landaos

Расследование в отношении Тимоти Басфилда началось еще в 2024 году.

Американского актера, режиссера и обладателя премии «Эмми» Тимоти Басфилда обвинили в сексуальном насилии над детьми. Суд Нью-Мексико (США) уже выдал ордер на его арест. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Речь идет о домогательствах к двум мальчикам 11 лет, которые были коллегами Басфилда по съемочной площадке. Согласно показаниям под присягой, один из детей заявил, что актер трогал его в области гениталий. Приставания начались с тех пор, как несовершеннолетнему было семь лет.

Расследование в отношении режиссера началось еще в 2024 году, когда в полицию обратился врач одной из больниц, запросив расследование по факту сексуального насилия.

Согласно показаниям одного из несовершеннолетних, однажды Басфилд вошел в его спальню, включил телевизор и трогал его гениталии и ягодицы через одежду. В ходе допроса, оба мальчика подтвердили, что мужчина прикасался к ним.

Сам же Басфилд в телефонном интервью полиции признал, что, вероятно, щекотал мальчиков. Он описал атмосферу на съемочной площадке как «игровую обстановку». Актер предположил, что эти обвинения были формой мести со стороны матери детей после того, как их исключили из шоу.

