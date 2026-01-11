Трамп репостнул свое ИИ-изображение, на котором он курит кубинскую сигару

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

Президент США Дональд Трамп 11 января разместил в социальной сети Truth Social репост изображения, созданного с помощью искусственного интеллекта, на котором он изображен с кубинской сигарой.

На картинке на фоне развевающегося флага Кубы размещена надпись «Лучшие в мире кубинские сигары».

В тот же день Трамп заявил, что поставки нефти и финансовые потоки в адрес Кубы будут прекращены. По его словам, на протяжении многих лет остров существовал за счет значительных объемов нефти и средств, поступавших из Венесуэлы, предоставляя взамен «услуги безопасности» бывшему президенту страны Уго Чавесу и похищенному Штатами лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро.

Кроме того, американский президент поддержал идею назначения госсекретаря США Марко Рубио на пост президента Кубы.

В ответ на это президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана на протяжении десятилетий подвергается давлению со стороны Вашингтона и готова отстаивать суверенитет страны любыми средствами.

