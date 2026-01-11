Одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова умерла в возрасте 112 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Одна из самых пожилых жительниц России Нафиза Жарылгапова скончалась на 113-м году жизни во время пребывания в Казахстане. Об этом ТАСС сообщили в Самарской региональной общественной организации Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь»).

По словам руководителя духовно-культурного просветительского направления организации Ербулата Сагандыкова, в последние дни она находилась у своих детей в казахстанском городе Уральске, где ее и похоронили.

Нафиза Исламбековна Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года в казахской семье. Значительную часть жизни она прожила в Оренбургской области, а несколько лет назад переехала в Самарскую область к семье внучки.

Как ранее сообщали власти региона, Жарылгапова вырастила пятерых детей, стала бабушкой для 24 внуков, имела 52 правнука и 32 праправнука.

