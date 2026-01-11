Москвичам пообещали 30-градусные морозы после Крещения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Аномальные морозы могут продержаться неделю.

Москву и область к 19 января ожидает существенное похолодание: температура воздуха может понизиться до минус 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«По предварительным расчетам, 19-го января, как и полагается, ударят настоящие Крещенские морозы — под утро до минус 20…минус 25. А вот 20 и 21 января по ночам холод усилится до минус 25… минус 30, днем минус 12…минус 17, что на 15 градусов ниже нормы климата», — написал он.

По его словам, аномалия может продержаться неделю.

Синоптик также отметил, что предстоящая рабочая неделя в столичном регионе будет умеренно холодной и пройдет с регулярными снегопадами. В понедельник ожидается снег с суммарным количеством осадков до 5 мм, при этом температура воздуха будет колебаться от минус 3 до минус 8 градусов.

Как ранее писал 5-tv.ru, глобальные климатические изменения приведут к смещению сезонов в столичном регионе уже в ближайшее время. По словам академика РАН Владимира Клименко, в 2026 году в Москве признаки весеннего тепла проявятся не в марте, а уже в феврале.

