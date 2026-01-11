Рвало кровью: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро

Фото: Reuters/ADAM GRAY

Венесуэльского лидера вывезли из страны 3 января.

Американские военные применили секретное оружие во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на сотрудника охраны венесуэльского лидера.

По словам собеседника издания, во время его дежурства все радары системы противовоздушной обороны (ПВО) внезапно вышли из строя. После этого в небе появилось множество дронов, а затем около восьми вертолетов высадили порядка 20 военных США, вооруженных, как утверждает источник, гораздо более мощным оружием, чем обычное стрелковое.

При численном превосходстве венесуэльские силы не имели шансов, так как противник вел огонь с такой скоростью и точностью, будто каждый солдат выпускал около 300 патронов в минуту.

«В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри», — рассказал собеседник газеты.

В итоге у венесуэльских военных началось кровотечение из носа, некоторых начало рвать кровью. Военнослужащие падали и не могли пошевелиться.

В ночь на 3 января США провели спецоперацию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. В Каракасе прогремели взрывы. Погибли 100 человек, среди которых есть мирные жители и военные.

Чету доставили в Нью-Йорк, чтобы судить за наркотерроризм, хранение оружия и заговоры, в том числе против Вашингтона.

Трамп заявил, что Штаты будут управлять Венесуэлой до перехода власти, причем с угодной Белому дому кандидатурой на пост лидера. Временно обязанности Мадуро исполняет вице-президент Делси Родригес, она уже принесла присягу. Она объявила семидневный траур по военнослужащим, погибшим в результате ударов США по Каракасу.

Мадуро и Флорес в ходе первого судебного заседания не признали вину. Они запросили консульский визит и привлекли к своей защите адвоката Барри Поллака, который в 2024 году представлял интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и помог ему выйти на свободу.

