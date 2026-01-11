Россиянка погибла в аварии с катером на Пхукете

Фото: www.globallookpress.com/Sun Weitong

Еще 23 гражданина России пострадали.

Туристический катер с россиянами столкнулся с рыболовецким судном на Пхукете. Об этом сообщил генконсул России в стране Егор Иванов.

В результате аварии госпитализировали 23 граждан России с травмами различной тяжести. Кроме того, погибла россиянка 2008 года рождения.

Администрация Пхукета ранее представила детали спасательной операции на месте крушения. Часть раненых доставили на борту корабля «Жемчужина» к причалу Ао Чалонг. На месте происшествия находились губернатор Пхукета, а также сотрудники туристической полиции, службы по ЧС, представители береговой охраны и волонтеры.

Похожая авария произошла на Пхукете в 2020 году. Около 08:15 10 февраля у острова столкнулись два скоростных катера. Два человека погибли, еще 22 получили ранения. Об этом сообщало местное издание Phuket News

Позже в посольстве России подтвердили, что среди раненых был россиянин, а погибшими оказались двое детей из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.

