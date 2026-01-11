Подростки избили мужчину в подъезде жилого дома в Воронеже
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту избиения подростками мужчины. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственном комитете (СК) Российской Федерации по региону.
В ведомстве уточнили, что в социальных сетях появился видеоролик, на котором несовершеннолетние совершают противоправные действия в отношении взрослого мужчины. Агрессивные подростки наносят ему удары по лицу и телу. Вопиющий инцидент, судя по кадрам, произошел в подъезде одного из многоэтажных домов. Больше никакой информации о случившемся нет.
«По данному факту следственными органами СК России по Воронежской области расследуется уголовное дело», — говорится в публикации.
Также в СК по области добавили, что дело находится на контроле у главы ведомства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Воронеже мужчина избил 13-летнего мальчика за случайно попавший в него снежок. Это произошло в Романовском сквере. По данному факту также возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют все детали инцидента.
