Более 16 тысяч тонн фермерской продукции приобрели на ярмарках в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В 2025 году жители и гости столицы активнее всего покупали сезонные продукты на городских торговых площадках.

Власти Москвы сообщили, что в 2025 году на столичных ярмарках было реализовано более 16 тысяч тонн фермерской продукции. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

«В прошлом году московские ярмарки посетили около 8,5 миллиона человек. Они приобрели больше 16 тысяч тонн фермерской продукции. А еще горожане и туристы участвовали в дегустациях, творческих и кулинарных мастер-классах», — отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, структура покупательского спроса менялась в зависимости от сезона. В теплое время года почти 80 процентов продаж приходилось на овощи и фрукты. В осенне-зимний период посетители чаще выбирали мясные, рыбные и молочные продукты, а также сухофрукты, орехи и мед, которые остаются востребованными с начала осени и до весны.

Ассортимент ярмарок формируется с учетом регионов-участников. На площадках представлены товары более чем из 40 субъектов России, включая Краснодарский край, Крым, Чувашию, Тамбовскую, Липецкую, Рязанскую, Орловскую, Мурманскую и Волгоградскую области. Производители привозят как базовые продукты, так и уникальные позиции, характерные для своих территорий.

Межрегиональные ярмарки в Москве работают круглый год со вторника по воскресенье и размещаются в крытых павильонах с современным торговым и холодильным оборудованием. Ярмарки выходного дня открыты с пятницы по воскресенье, а в 2025 году один из новых круглогодичных павильонов появился на Азовской улице, что стало частью обновления формата городских торговых пространств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.