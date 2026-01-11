На Украине хотят запретить российскую музыку на стриминговых сервисах

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Киев хочет добиться удаления аудиоконтента артистов из России со всех популярных мировых цифровых площадок.

Украина официально заявила о желании полностью заблокировать музыку российских исполнителей на международных стриминговых сервисах. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на уполномоченного по санкционной политике страны Владислава Власюка.

По его словам, Киев стремится к тому, чтобы представители российской эстрады полностью исчезли из хит-парадов и рекомендаций музыкальных платформ.

«Мы хотим, чтобы в чартах на стриминговых платформах (музыкантов из России. — Прим. ред.) не было», — подчеркнул чиновник, добавив, что власти будут настойчиво требовать ограничения доступа к такому контенту.

На текущий момент в украинский стоп-лист уже внесено более ста творческих деятелей из Российской Федерации. Комментируя подобные действия, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что администрация Владимира Зеленского превратила культуру в очередное «поле боя», целенаправленно искореняя все русское.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал на многолетнюю практику фальсификации истории и борьбы с памятниками, связанными с российским наследием. В Государственной думе РФ действия Киева сравнили с методами прошлого столетия, подчеркнув, что уничтожение книг и запрет музыки лишь обедняет украинское общество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Киева призвал жителей по возможности на время покинуть город.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.