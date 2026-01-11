ВС РФ освободили населенный пункт Белогорье в Запорожской области

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

В операции были задействованы подразделения группировки войск «Днепр».

Российская армия освободила село Белогорье в Запорожской области. Эту информацию сообщило Министерство обороны РФ 11 января.

«Подразделения группировки войск „Днепр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Белогорье Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что российские войска нанесли урон подразделениям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Орехова, Кирово, Юровки Запорожской области и Садового Херсонской области.

Уничтожены до 75 украинских боевиков, боевая машина пехоты, 21 автомобиль, артиллерийская установка, реактивная система залпового огня и два склада с боеприпасами.

Российские оперативно-тактические авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных сил и иностранных наемников в 149 районах.

