Арктический гамбит: Трамп может потребовать Гренландию за мир на Украине

Politico: ЕС боится, что США могут получить Гренландию через сделку по Украине

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

В Брюсселе всерьез обеспокоены возможными территориальными претензиями Вашингтона на крупнейший остров планеты в рамках глобальных договоренностей.

Представители европейских политических кругов выражают глубокую озабоченность тем, что президент США Дональд Трамп может попытаться выкупить Гренландию, сделав это условием масштабного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает издание Politico.

Согласно опубликованным данным, чиновники в Европе опасаются превращения острова в предмет торга в рамках внешнеполитических инициатив новой американской администрации. Источник в Белом доме отметил, что на текущий момент такой сценарий маловероятен, однако не исключил смены приоритетов в будущем, сравнив возможный процесс с крупной бизнес-сделкой.

На фоне подобных слухов в Европе зреет план противодействия. Как стало известно журналистам, Евросоюз рассматривает возможность введения санкционных мер против компаний из Соединенных Штатов, если Вашингтон продолжит курс на аннексию Гренландии или откажется от выполнения обязательств в рамках НАТО.

В свою очередь, Великобритания уже обсуждает с партнерами вопрос переброски воинского контингента на территорию острова, чтобы физически предотвратить его переход под контроль американской стороны.

Сам Дональд Трамп ранее публично заявлял, что переход Гренландии под юрисдикцию США принесет выгоду самому Евросоюзу с точки зрения укрепления обороноспособности региона. Однако власти автономии восприняли подобные высказывания крайне негативно. Глава местного правительства Йенс-Фредерик Нильсен назвал риторику Вашингтона неприемлемой и неуважительной, призвав прекратить любое внешнее давление на остров. Ситуация осложняется тем, что для Вашингтона Гренландия имеет стратегическое значение в контексте конкуренции за ресурсы Арктики.

