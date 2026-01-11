Новый «Буратино» собрал более двух миллиардов рублей за новогодние каникулы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отечественная сказка стала лидером кинозалов в начале января и привлекая миллионы зрителей в период зимних каникул.

Новая российская картина «Буратино» собрала более двух миллиардов рублей в отечественном прокате за период прошедших новогодних праздников. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

Точная сумма выручки ленты, согласно официальным данным, достигла отметки в 2 010 078 164 рубля.

Масштабный проект, стартовавший на больших экранах 1 января 2026 года, продемонстрировал впечатляющие результаты уже в первые дни показов. Только за дебютный уикенд история о приключениях деревянного мальчика принесла создателям более 1,5 миллиарда рублей.

К 11 января аудитория фильма превысила 3,7 миллиона человек, что подтверждает высокий интерес публики к современной интерпретации классики. Режиссер Игорь Волошин представил зрителям свое видение знаменитого произведения Алексея Толстого, где сюжет закручен вокруг волшебного артефакта. К папе Карло попадает древний ключ, исполняющий желания, благодаря которому у одинокого мастера появляется долгожданный сын. Однако путь героя к осознанию своей ценности оказывается тернистым и полным опасностей.

Выход киноленты был приурочен к знаменательной дате — пятидесятилетнему юбилею культового советского телефильма «Приключения Буратино». Преемственность поколений подчеркивает участие композитора Алексея Рыбникова, который создал музыкальное сопровождение как для оригинала 1975 года, так и для новой адаптации.

В съемках приняли участие ведущие российские актеры, среди которых Федор Бондарчук, Александр Петров, Виталия Корниенко и Александр Яценко. Зрители отмечают, что проект стал одним из наиболее запоминающихся событий в индустрии развлечений начала года.

