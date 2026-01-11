Минтуризма Приморья спрогнозировало рост турпотока

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Дальневосточный регион готовится к значительному наплыву отдыхающих и масштабному обновлению туристической инфраструктуры в ближайшие годы.

Приморский край ожидает увеличение туристического потока на 5% в 2025 году относительно предыдущих показателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра туризма региона Наталью Набойченко.

Глава ведомства уточнила, что по итогам завершившегося периода количество гостей должно превысить отметку в 3,9 миллиона человек. В долгосрочной перспективе власти субъекта ставят еще более амбициозные цели: предполагается, что к 2030 году Приморье будет ежегодно принимать до 5,5 миллиона путешественников.

Министр подчеркнула, что приток туристов дает мощный импульс для качественных изменений в логистике, ресторанном деле, гостиничном бизнесе и креативных индустриях.

«Благодаря этому стираются границы сезонности, модернизируется инфраструктура, растет экспорт услуг — от гастрономии до экотуров», — отметила Наталья Набойченко.

Положительная динамика также связывается с возможным упрощением визовых формальностей. В частности, введение безвизового режима для организованных групп из Китая может подстегнуть интерес к приграничным территориям. Традиционно Приморский край остается одним из самых востребованных направлений для иностранных гостей наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что введение безвизового режима может увеличить туристический поток из КНР в Россию в два раза.

