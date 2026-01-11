Умер один из основателей группы Grateful Dead Боб Вейр

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/mpi04

В июле 2025 года у музыканта диагностировали онкологическое заболевание.

Умер Боб Вейр, гитарист и один из основателей группы Grateful Dead. Ему было 78 лет. Об этом сообщил телеканал NBC News.

В июле 2025 года у музыканта диагностировали рак. Он долго боролся, однако скончался от сопутствующих заболеваний легких.

«Он мирно ушел из жизни в окружении близких, мужественно победив рак так, как мог только Бобби», — говорится в сообщении, опубликованном на его официальном сайте.

Именно Боб Вейр написал некоторые из самых известных песен Grateful Dead, включая Jack Straw, Sugar Magnolia и Playing in the Band.

