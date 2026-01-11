Колеса, зеркала, выхлопная труба: как правильно откапывать машину из-под снега

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Соблюдение одного из этих правил — вопрос жизни и смерти.

Москву завалило снегом. Однако этот факт не станет удобоваримым оправданием пропуска работы, так что нужно ехать. Но сначала придется откопать из-под снега свой автомобиль. О том, как это сделать правильно, рассказали в Telegram-канале «МЧС Медиа».

Специалисты подготовили «свод правил» на случай, если машину просто засыпало снегом, и если она не может выехать со своего места.

В первом случае важно первым делом освободить выхлопную трубу. Соблюдение этого правила — вопрос жизни и смерти. Это нужно делать, чтобы предотвратить отравление угарным газом при запуске двигателя.

Далее следует заняться колесами. Важно убрать снег по бокам и снизу. Кроме того, нужно освободить место непосредственно перед ведущими колесами. Следом уже можно заняться очищением зеркал, лобового стекла и днища, если ваше авто «сидит» на снежном покрове.

Если автомобиль застрял, ведущие колеса нужно освободить от снега целиком, при этом пространство перед ними должно быть очищено минимум на 30 сантиметров. Чтобы дать колесам сцепление, под резину можно подложить картонку или коврик, а движение начинать плавно (немного вперед, немного назад. — Прим. ред.), ни в коем случае не пытаться сильно газовать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что улицы Петербурга покрылись непроходимыми сугробами из-за циклона «Фрэнсис». На взлетно-посадочных полосах аэропорта Пулково, в том числе задействованы десятки машин спецтехники, которые расчищают территорию. Снег полностью покрыл взлетно-посадочные полосы.

