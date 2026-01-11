Пластического хирурга Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Здоровье врачу подорвала игра в падел-теннис.

Знаменитого пластического хирурга Тимура Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде. Об этом он сам рассказал в соцсетях, опубликовав снимок «за пять минут до операции».

текст. Instagram*/dr.timur_khidarov

Здоровье врачу, как оказалось, подорвала игра в падел (разновидность спортивной игры, имеющей общие черты с теннисом и сквошем. — Прим. ред.).

«Вот вам и издержки профессии. Последние десять лет я провожу на ногах в операционной по 8-9 часов в день. И все массажисты и остеопаты в один голос говорили, что задняя поверхность ноги сильно напряжена (как струна). На пятом часу игры в падел ахиллово сухожилие не выдержало. Мне провели операцию. Сейчас все хорошо и нужно восстанавливаться», — объяснил Хайдаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Москве умер второй пациент хирурга из клиники Хайдарова. По имеющимся данным, операция проводилась в столичной клинике Фомина. Хирург Илья Елагин, работающий в медучреждении, выполнял бариатрическое вмешательство, однако после процедуры пациент умер.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.