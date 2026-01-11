Предсказал свою смерть: поп-певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе

Фото, видео: © Getty Images/Christopher Polk / Contributor; 5-tv.ru

Вместе с артистом на борту частного самолета были его музыканты.

Поп-певец Йеисон Хименес вместе с музыкантами своей группы разбился на частном самолете в Колумбии. Об инциденте сообщает портал El Tiempo.

Отмечается, что воздушное судно не смогло набрать высоты, достигнув конца взлетно-посадочной полосы при разгоне, и вспыхнуло.

Колумбийский исполнитель вместе с командой направлялись в город Маринилья, где у него был запланирован концерт.

Удивительно, но ранее Хименес уже чуть не погиб в авиакатастрофе и предсказал будущую трагедию. Тогда, давая интервью журналистам, он вспомнил увиденный им сон. Во сне он и его музыканты погибали при крушении лайнера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как французский футболист Алексис Вергос погиб, пытаясь сделать фото у водопада в Таиланде. Сообщается, что на отдых футболист отправился вместе со своей невестой. В момент трагедии девушка находилась рядом со спортсменом и тоже поскользнулась, пытаясь сделать фото, но ей удалось удержаться за ветку и выбраться наверх.

